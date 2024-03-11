【神州快訊】浙江戲曲電影展在港舉行 促兩地文化交流

▲ 活動現場

3月10日晚，由浙江省電影局主辦的浙江戲曲電影展在香港啟幕。浙江省委宣傳部、香港中聯辦宣文部、香港特區政府文化體育及旅遊局等單位領導出席開幕活動。

近年來，浙江電影取得了長足發展，亦擁有完善的影視產業鏈，全省擁有影視製作機構逾4,000家，影視文化上市公司26家。浙江與香港在電影方面緣分深厚，浙江電影製片廠的第一部彩色寬銀幕電影《胭脂》，就是與香港長城電影製片公司合作拍攝的。同時，包括邵氏兄弟、金庸等在內的一大批知名香港文化人，祖籍都為浙江。

主辦方希望，本次浙江戲曲電影展能為香港市民帶來一次戲曲視聽盛宴，向香港市民展示浙江本土劇種的豐富多樣和戲曲文化的深厚精彩，成為一次令人記憶深刻的文化旅程。期待浙江和香港兩地能以此次戲曲電影展的舉辦為契機，進一步深化合作，互辦更多更好的電影展，豐富兩地市民觀影體驗，促進浙港兩地文化交流。

本次浙江戲曲電影展將持續5天，於3月10日至14日在太古城MOVIEMOVIE、 PREMIERE ELEMENTS兩家影院展映包括越劇《漢文皇后》、《何文秀》；甬劇《典妻》；婺劇《宮錦袍》、紹劇《孫悟空大戰紅孩兒》在內的四個劇種，五部影片。

▲ 現場戲曲電影海報

（資料由客戶提供）