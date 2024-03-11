農夫山泉陷輿論風暴：包裝「媚日」？創始人兒子美國籍？

在內地飲品企業「娃哈哈」創始人宗慶后病逝後，農夫山泉 （09633） 站上風口浪尖，除了其創始人鍾睒睒被指「忘恩負義」外，有網民質疑農夫山泉旗下東方樹葉的產品包裝上是日本建築，還有人稱鍾睒睒的兒子是美國籍，質疑他不愛國。

網民質疑產品包裝印東京淺草寺、瓶蓋是日本國旗

鍾睒睒曾在娃哈哈工作過，網絡出現許多關於其「靠貶低娃哈哈獲利」、「忘恩負義」的批評傳聞。在宗慶后的「頭七」，農夫山泉官方微博公佈鍾睒睒寫的長文，文中表達對宗慶后的尊敬，也提到宗慶后痛恨網絡暴力。不過，事件並未平息，網民將矛頭由兩間企業的對比，而轉向民族大義方面。

有網民質疑，農夫山泉礦泉水的紅色瓶蓋似日本國旗，農夫山泉這四個字也像日本名字。農夫山泉的茶類飲品「東方樹葉」的外包裝是日本建築「東京淺草寺五重塔」，且宣傳中將起源於中國魏晉時期的抹茶，寫成起源於日本，有「媚日」嫌疑。而且，「東方樹葉」的宣傳文中稱「中國茶葉乘著東印度公司的商船漂洋過海」，這一說法有為向中國走私鴉片的東印度公司「洗白」的嫌疑。

▲ 農夫山泉官方微博公佈鍾睒睒寫的長文，評論區點讚量第一的留言提及美國國籍（微博截圖）

此外，鍾睒睒的兒子鍾墅子入了美國籍，也被網民認為是「不愛國」的證據之一。

農夫山泉客服做出回應，否認包裝團上的為日本建築，指「東方樹葉」綠茶產品標簽上的建築圖案是根據中國的寺廟建築形象所做的藝術創作。綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。

媒體批有人「吃愛國流量飯」

在農夫山泉話題的評論區，一則「拒絕農夫山泉，讓它永遠消失」的留言下，有超過9000個用戶點讚。

脫離網絡，農夫山泉在線下的售賣亦受到影響。有同時經營娃哈哈、農夫山泉等品牌的水站表示，農夫山泉銷量明顯下滑。

對於這場持續多日的風波，有媒體形容為新版「獵巫」，稱有些人假借「愛國」之名，對其他人及其經營實施暴力指控。這波洶湧的輿論狂歡背後，還有一股力量不可忽視，一些「吃愛國流量飯」、「做愛國生意」的人，瞅準機會，將追捧娃哈哈、踩低農夫山泉的宣洩做成一波流量生意。

浙江省委宣傳部批自媒體博主「消費愛國情懷」 籲理性愛國

責任編輯：尹航

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