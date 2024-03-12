▲ 英媒稱中國吸收外資創30年低 駐英使館批嚴重誤導

有英國媒體報道稱「中國吸收外資跌至30年來新低」，中國駐英使館發言人表示，英媒報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者。發言人強調，全球外商直接投資（FDI）有升有降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。

駐英使館批媒體報道不專業、不嚴謹

發言人表示，英媒報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露出有關媒體在涉華經濟報道上的不專業、不嚴謹。全球外商直接投資有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

發言人引述中國商務部數據指，中國吸收外資仍處於歷史高位。2023年中國實際使用外商直接投資額1633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高。全國新設立外商投資企業53766家，按年增長39.7%。引資結構持續優化，高技術產業引資佔比達到37.4%，比重創歷史新高。法國、英國、荷蘭、瑞士等國外商繼續加碼中國，2023年實際對華投資分別增長84.1%、81.0%、31.5%、21.4%。

此外，中國吸引外商投資優勢更加顯著。中國經濟保持回升向好發展態勢，營商環境持續提升，外商投資意願有望進一步增強。

總的看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門越開越大，高水平、制度型開放的含金量越來越高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。發言人呼籲有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要反噬自身。

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責任編輯：尹航

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