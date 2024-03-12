  • 23°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英媒稱中國吸收外資創30年低 駐英使館批嚴重誤導

國情動向 09:51 2024/03/12

分享：

分享：

英媒稱中國吸收外資創30年低 駐英使館批嚴重誤導

有英國媒體報道稱「中國吸收外資跌至30年來新低」，中國駐英使館發言人表示，英媒報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者。發言人強調，全球外商直接投資（FDI）有升有降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。

駐英使館批媒體報道不專業、不嚴謹

發言人表示，英媒報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露出有關媒體在涉華經濟報道上的不專業、不嚴謹。全球外商直接投資有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

發言人引述中國商務部數據指，中國吸收外資仍處於歷史高位。2023年中國實際使用外商直接投資額1633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高。全國新設立外商投資企業53766家，按年增長39.7%。引資結構持續優化，高技術產業引資佔比達到37.4%，比重創歷史新高。法國、英國、荷蘭、瑞士等國外商繼續加碼中國，2023年實際對華投資分別增長84.1%、81.0%、31.5%、21.4%。

此外，中國吸引外商投資優勢更加顯著。中國經濟保持回升向好發展態勢，營商環境持續提升，外商投資意願有望進一步增強。

總的看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門越開越大，高水平、制度型開放的含金量越來越高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。發言人呼籲有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要反噬自身。

去年中國外來直接投資按年大跌82% 增速30年來最低

美商會報告：一半美企仍視中國為首要投資目的地

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 地緣政治 中國市場 外交 經濟數據表現 經濟 中華人民共和國商務部 FDI 外資 中國

上一篇文章

美國務院要求撥款40億美元 「誓要用所有工具戰勝中國」

下一篇文章

福建艦最新相片曝光 甲板塗裝完成七成有餘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款