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美國務院要求撥款40億美元 「誓要用所有工具戰勝中國」

國情動向 10:44 2024/03/12

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美國務院要求撥款40億美元 「誓要用所有工具戰勝中國」

美國拜登政府公布2025財年預算清單之際，負責管理和資源的美國副國務卿韋瑪（Rich Verma）週一（11日）表示，美國必須利用「我們掌握的所有工具」來戰勝中國。

韋瑪在新聞發布會上說，預算清單中包括在五年內強制為此目的提供40億美元資金，其中20億美元用於設立一個新的國際基礎設施基金，作為替代中國「一帶一路」倡議的可信、可靠的資金來源。另外20億美元將專門用於「改變遊戲規則的投資」，幫助印太國家抵制「掠奪性行動」，而這些投資將包含改善治理和法治。

國務院還另外申請40億美元的可自由支配資金，用於在該地區的對外援助及外交活動。

報道稱，長期以來，與中國「一帶一路」倡議相比，美國為開發中國家基礎設施提供的資金可謂相形見絀。根據美國研究人員去年11月的報告，2000年至2021年，中國金融機構向發展中國家提供1.34萬億美元貸款。

韋瑪表示：「我們必須盡可能利用我們所掌握的一切工具來戰勝中國。」他並稱，為2025財年申請的資金能讓美國繼續投資國內的優勢基礎，與志同道合的夥伴結盟，強化共同利益並應對中國帶來的挑戰。

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責任編輯：尹航

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