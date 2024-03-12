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中方對菲拒接受管控海上局勢倡議表遺憾 將堅決維權

國情動向 17:16 2024/03/12

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中菲海上爭議持續。

菲律賓外交部表示，已收到中國提出的多份海事相關提議概念文件，但由於這些文件違背了菲律賓的國家利益，所以無法予以考慮。中方對菲方遲遲不予回覆表示遺憾，稱將堅決維護領土主權和海洋權益。

菲律賓外交部稱，去年收到中國多份關於各種海事相關提議的概念文件，菲律賓政府沒有忽視中方的建議，認為部分提議是可行的，但也有許多與國家利益相悖，例如有一項提出中國「堅持實施被視為默認或認可中國將（仁愛礁）作為其領土進行的控制或管理行動」，菲律賓無法在不違反菲律賓憲法或國際法的情況下考慮該提議。

菲律賓外交部強調，菲方以最大誠意及誠信，進行這些機密磋商，對於中方披露中菲雙邊關係的敏感資料，感到意外。

據《馬尼拉時報》報道，一名中國高級官員表示，去年4月，北京向馬尼拉提出11份概念文件，每一份文件提出一個解決辦法，包括如何管理仁愛礁、如何管理黃岩島的捕魚問題、海洋生態保護等。

該官員表示，中方希望與菲外交部討論概念文件的內容，制定一些指導原則，但小馬可斯政府沒有作出任何回應，質疑菲方是否真的有意使南海局勢正常化。他強調，沒有一方能從當前形勢中獲益，而且可能鬧得關係惡化，這是雙方都不願看到的。

中方表遺憾 將堅決維權

在北京，外交部發言人汪文斌指，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，中菲在南海不存在領土爭議，中方從中菲雙邊關係和維護南海和平穩定出發，向菲方提出管控海上局勢和開展涉海合作的倡議，充分體現了中方願通過談判協商管控分歧的誠意和善意。

汪文斌說，令人遺憾的是，菲方遲遲不予回覆，還在海上頻繁採取侵權挑釁行徑，嚴重損害雙方溝通合作的氛圍。強調中方願繼續同菲方通過對話協商妥處分歧，同時將採取堅決措施，堅定維護領土主權和海洋權益。

被問到外長王毅要求域外國家不能干預南海問題，那些才算域外國家，汪文斌說，域外國家應當尊重中國和有關的東盟國家，通過對話協商來妥處分歧，以及中國和東盟國家共同努力維護南海和平穩定的相關舉措，而不要做南海的攪事者。
 

中菲南海再撞船 中國海警批菲律賓蓄意碰瓷（有片）

促菲方勿滋擾生事 國防部：堅決反制南海侵權挑釁

責任編輯：易燕丹

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