菲律賓指中國海事提議不符國家利益 無法予以考慮

菲律賓外交部表示，已收到中國提出的多份海事相關提議概念文件，但由於這些文件違背了菲律賓的國家利益，所以無法予以考慮。

菲律賓外交部稱，去年收到中國多份關於各種海事相關提議的概念文件，菲律賓政府沒有忽視中方的建議，認為部分提議是可行的，但也有許多與國家利益相悖，例如有一項提出中國「堅持實施被視為默認或認可中國將（仁愛礁）作為其領土進行的控制或管理行動」，菲律賓無法在不違反菲律賓憲法或國際法的情況下考慮該提議。

菲律賓外交部強調，菲方以最大誠意及誠信，進行這些機密磋商，對於中方披露中菲雙邊關係的敏感資料，感到意外。

據《馬尼拉時報》報道，一名中國高級官員表示，去年4月，北京向馬尼拉提出11份概念文件，每一份文件提出一個解決辦法，包括如何管理仁愛礁、如何管理黃岩島的捕魚問題、海洋生態保護等。

該官員表示，中方希望與菲外交部討論概念文件的內容，制定一些指導原則，但小馬可斯政府沒有作出任何回應，質疑菲方是否真的有意使南海局勢正常化。他強調，沒有一方能從當前形勢中獲益，而且可能鬧得關係惡化，這是雙方都不願看到的。

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責任編輯：易燕丹

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