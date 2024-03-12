拜登公佈2025財年預算 編列1億美元助台海安全

美國總統拜登公布2025財政年度預算案，下年度開支7.3萬億美元，其中國防預算按年增1%至8952億美元，是創紀錄新高，包括有5億美元用於補充向台灣提供的武器。預算案亦為國務院預留1億美元。

美國官員指，對台預算屬歷史性，亦是首次在美國預算案單獨列出台灣，再次確認美國對台灣安全援助的承諾。

中方促停止美台軍事聯繫

根據美國國務院的新聞稿，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，深化關係。

在台灣方面，國務院請求編列1億美元，持續投資於增強台灣安全的計畫，其中也包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方式，向台灣提供軍援的方案，加強台灣的嚇阻能力，維持台灣海峽的和平與穩定。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月提出將提供台灣8000萬美元外國軍事融資的方案，並在11月簽署，是美國首度透過軍事融資貸款提供台灣軍援。

中國外交部曾敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

責任編輯：尹航

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