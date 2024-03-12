特朗普點名中國汽車業 稱若再當選將推強硬關稅政策

爭取再度入主白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump）表示，一旦勝出今年11月的大選，將重新推動強硬的關稅政策，並特別點名中國汽車產業為其目標。

特朗普接受美媒CNBC訪問時稱自己是「關稅的堅定支持者」，表示若能再次入主白宮，將會重啟強硬的關稅政策，還特別點名中國汽車產業是其未來加大關稅的目標。

調查公司MarkLines的數據顯示，2023年中國汽車產量約為3,000萬輛，上述數據將持續攀升，今年1月的產量年增約50%，使美國汽車業及政界都感到擔憂。

特朗普説：「中國現在是我們的老闆。他們是美國的老闆，幾乎就像我們是中國的子公司一樣。」因此他將對中國輸美汽車徵收關稅，試圖讓中國生產商轉向，改為在美國本土生產更多的汽車、僱用美國的員工。

特朗普還表示，不擔心中國就美國商品加徵關稅進行報復，他和中國打交道這麼多年，中國沒有對他這麼做過，且即使中國實施報復，也只會讓美國公司回到美國來。

特朗普此番言論遭到批評，認為重新徵收關稅，只會讓進口商品變得更昂貴，進一步推升通脹。但外媒引用數據指，特朗普執政的四年間，消費者物價指數的攀升幅度不到8%，而拜登執政期間的漲幅則達到18%。

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責任編輯：易燕丹

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