  • 23°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普點名中國汽車業 稱若再當選將推強硬關稅政策

國情動向 12:20 2024/03/12

分享：

分享：

爭取再度入主白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump）表示，一旦勝出今年11月的大選，將重新推動強硬的關稅政策，並特別點名中國汽車產業為其目標。

特朗普接受美媒CNBC訪問時稱自己是「關稅的堅定支持者」，表示若能再次入主白宮，將會重啟強硬的關稅政策，還特別點名中國汽車產業是其未來加大關稅的目標。

調查公司MarkLines的數據顯示，2023年中國汽車產量約為3,000萬輛，上述數據將持續攀升，今年1月的產量年增約50%，使美國汽車業及政界都感到擔憂。

特朗普説：「中國現在是我們的老闆。他們是美國的老闆，幾乎就像我們是中國的子公司一樣。」因此他將對中國輸美汽車徵收關稅，試圖讓中國生產商轉向，改為在美國本土生產更多的汽車、僱用美國的員工。

特朗普還表示，不擔心中國就美國商品加徵關稅進行報復，他和中國打交道這麼多年，中國沒有對他這麼做過，且即使中國實施報復，也只會讓美國公司回到美國來。

特朗普此番言論遭到批評，認為重新徵收關稅，只會讓進口商品變得更昂貴，進一步推升通脹。但外媒引用數據指，特朗普執政的四年間，消費者物價指數的攀升幅度不到8%，而拜登執政期間的漲幅則達到18%。

特朗普稱若再執政 將向中國貨收超過60%關稅

特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普再上台怎辦？ 外交部：希望和平共處
2024/01/31
特朗普再上台怎辦？ 外交部：希望和平共處
特朗普稱若再執政 將向中國貨收超過60%關稅
2024/02/05
特朗普稱若再執政 將向中國貨收超過60%關稅
特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人
2024/03/09
特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人

你可能感興趣

特朗普再上台怎辦？ 外交部：希望和平共處
16:49 2024/01/31
特朗普再上台怎辦？ 外交部：希望和平共處
特朗普稱若再執政 將向中國貨收超過60%關稅
09:52 2024/02/05
特朗普稱若再執政 將向中國貨收超過60%關稅
特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人
11:33 2024/03/09
特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人
貿易戰 經濟 汽車 關稅 通脹 特朗普 美國 中國

上一篇文章

美情報報告稱中國或干預大選 中方籲停止炒作

下一篇文章

拜登公佈2025財年預算 編列1億美元助台海安全
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款