美情報報告稱中國或干預大選 中方籲停止炒作

美國情報界發布年度威脅評估報告，指美國將面臨日益脆弱的全球秩序，大國之間的戰略競爭不斷加速，中國、俄羅斯和伊朗等地區大國正在挑戰國際體系的長期規則，以及美國的主導地位。

報告指，中國正透過支援俄羅斯的工業，為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供經濟及安全援助，自俄烏戰爭爆發以來，中國向俄羅斯出口可用於軍事用途的貨物已增加超過三倍。

此外，報告警告中方可能試圖利用科技影響今年美國大選，以排擠對中國的批評及擴大美國社會分化。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）出席參議院情報委員會聽證會時表示，北京將繼續利用軍事力量威嚇鄰國，預計解放軍將部署更多先進技術，尤其針對台灣及西太平洋地區。她又敦促國會批准向烏克蘭提供更多軍事援助，否則烏克蘭難以守住從俄羅斯手中奪回的領土。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認北京計劃干預美國大選，指中方不干涉別國內政，亦無意干涉美國大選，敦促美國停止對中國的無端指責和抹黑，停止在大選年炒作中國話題。

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責任編輯：易燕丹

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