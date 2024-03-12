  • 23°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美情報報告稱中國或干預大選 中方籲停止炒作

國情動向 13:13 2024/03/12

分享：

分享：

美國情報界發布年度威脅評估報告，指美國將面臨日益脆弱的全球秩序，大國之間的戰略競爭不斷加速，中國、俄羅斯和伊朗等地區大國正在挑戰國際體系的長期規則，以及美國的主導地位。

報告指，中國正透過支援俄羅斯的工業，為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供經濟及安全援助，自俄烏戰爭爆發以來，中國向俄羅斯出口可用於軍事用途的貨物已增加超過三倍。

此外，報告警告中方可能試圖利用科技影響今年美國大選，以排擠對中國的批評及擴大美國社會分化。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）出席參議院情報委員會聽證會時表示，北京將繼續利用軍事力量威嚇鄰國，預計解放軍將部署更多先進技術，尤其針對台灣及西太平洋地區。她又敦促國會批准向烏克蘭提供更多軍事援助，否則烏克蘭難以守住從俄羅斯手中奪回的領土。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認北京計劃干預美國大選，指中方不干涉別國內政，亦無意干涉美國大選，敦促美國停止對中國的無端指責和抹黑，停止在大選年炒作中國話題。

中俄官員會晤 認為俄必須參與討論烏克蘭解決方案

兩會2024｜王毅：發展好中俄關係是順應大勢 有利全球戰略穩定

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中俄防長視像通話 董軍促兩國提升戰略互信
2024/01/31
中俄防長視像通話 董軍促兩國提升戰略互信
拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄
2024/02/29
拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄
中俄官員會晤 認為俄必須參與討論烏克蘭解決方案
2024/03/03
中俄官員會晤 認為俄必須參與討論烏克蘭解決方案
兩會2024｜王毅：發展好中俄關係是順應大勢 有利全球戰略穩定
2024/03/07
兩會2024｜王毅：發展好中俄關係是順應大勢 有利全球戰略穩定

你可能感興趣

中俄防長視像通話 董軍促兩國提升戰略互信
16:46 2024/01/31
中俄防長視像通話 董軍促兩國提升戰略互信
拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄
16:10 2024/02/29
拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄
中俄官員會晤 認為俄必須參與討論烏克蘭解決方案
15:03 2024/03/03
中俄官員會晤 認為俄必須參與討論烏克蘭解決方案
政治 地緣政治 軍事 選舉 國際關係 伊朗 烏克蘭 俄羅斯 總統大選 美國

上一篇文章

解放軍一連三日在東海進行實彈射擊訓練

下一篇文章

特朗普點名中國汽車業 稱若再當選將推強硬關稅政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款