廣州鬧市私家車連撞電動單車和途人 最少11人受傷 司機被捕

廣州發生嚴重車禍，一輛私家車今晨9時許在越秀區與行人和電動單車發生碰撞，最少11人受傷。涉事司機懷疑一度逃走，目前已被扣留，當局正調查事件原因。

據廣州市公安局交警支隊通報，涉事私家車先後在廣州市越秀區中山四路、廣仁路，與行人和電動單車發生碰撞，造成11人受傷。警方接報後，迅速派員到場處置，並協助將傷者送醫院救治。49歲男司機黃某已被警方控制。

封面新聞報道，事發後個半鐘，經調查取證，涉事的白色私家車和受損的電動單車已被拖離，警方正在開展調查工作。

據目擊者憶述，白色私家車一路多次從機動車道駛入非機動車道，碰撞電動單車和路口行人，最終在廣仁路撞上一輛停在路邊的巴士後氣囊彈出，車輛駐停。目擊者指，涉事司機黃某叼著煙下車，隨後跑離事故現場。

在廣大路被碰撞的電動單車車主陽先生表示，涉事車輛從機動車道突然衝入非機動車道，一位在非機動車道的婆婆被撞到後，在路邊站不起來。他説，「當時，這個地方是一個雙向單車道，機動車道沒有堵車，它撞完阿婆和我的電動車後，沒有減速繼續在廣大路和廣衛路口和行人發生碰撞。」

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責任編輯：易燕丹