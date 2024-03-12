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印度抓獲羽毛帶字「中國間諜鳥」 偵查數月方知是賽鴿

社會熱點 14:10 2024/03/12

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印度當局去年5月在孟買港口抓住一隻鴿子，警員發現其羽毛上有外國文字，腳上還套著塑膠環，引發「這隻鴿子是中國間諜」的猜測。但在經過幾個月的偵查後，警方表示，這只鴿子是隻無辜的賽鴿，並無可疑。這隻鴿子已被放飛。

鴿子翅膀上有字跡 爪上有塑膠環

據外媒報道，助理警員Ravindra Patil回憶稱，他當時收到來自控制室的緊急資訊，讓他趕緊去檢查這隻鴿子，它可能是間諜。

Patil將這隻鳥帶到動物醫院進行從喙到爪的檢查，包括拍X光檢查鳥體內的植入物，但沒有發現植入物。此外，鴿爪上的塑膠環也被取下，並送往法醫實驗室。

與此同時，Patil與幾個情報局的同事進行了交談，並諮詢了中文專家，專家說鴿子翅膀上的字跡太淡，看不出是什麼字。法醫實驗室稱，其中一個腳環上有一個追蹤鴿子位置的微型芯片，另一個腳環上有一個由字母和數字組成的代碼「776912 CTRPA 2023」，可能是代號。

圖片來源：華爾街日報

他通過偵查發現，台灣和中國的賽鴿經常會被戴上包含序列號和定位追蹤芯片的腳環，台灣賽鴿通常在海上比賽。

到8月份，Patil說他確信這隻鴿子是一個無辜的運動員，不小心飛到了印度，「經過所有的刑偵分析和調查，我們得出結論，這隻鴿子並無可疑之處。」今年1月下旬，在警方的許可下，這隻鴿子被放飛到動物醫院的院子裡。

值得一提是，利用動物做間諜並非想像。二戰期間，美國曾花費數年時間研製「蝙蝠炸彈」，即在蝙蝠身上綁上炸彈，以在日本城市上空投擲，但該計劃從未實施。冷戰期間，美國中央情報局（CIA）還曾試圖訓練植入竊聽裝置的貓來監視外國官員。但由於貓科動物不會按命令行事，「竊聽貓行動」被放棄了。

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責任編輯：尹航

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