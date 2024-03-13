蕭美琴以私人身份訪美 中使館反對美台官方互動

據路透社報道，一位要求匿名的台灣高階官員和一位美國國務院發言人週二（12日）表示，台灣副領導人當選人蕭美琴本週在美國進行私人訪問。發言人拒絕回答蕭美琴會否與美國官員會面，但美媒引述消息指，蕭美琴計劃會見美國官員。

中國駐美使館表示，反對美台進行任何形式的官方互動。

美媒：蕭計劃會見美國官員 並訪問歐洲

前述台灣官員因為事涉敏感要求匿名，他告訴路透社，蕭美琴已於本週抵達美國，未來幾天將在美國進行低調的「私人行程」，包括打包去年投入大選返台時留在美國的個人物品。

蕭美琴從2020年起一直擔任台灣駐美代表，直至去年底返台。

上述美國國務院發言人也表示，蕭美琴此行是以「個人身分處理私人事情」。當被問及蕭美琴是否會會見美國官員時，這位發言人拒絕回答。

不過，《華爾街日報》引述知情人士說，蕭美琴有會見美方官員的計劃，計劃與拜登政府官員商討台灣新政府施政理念，還規劃於華府之行後繼續以私人身分訪問歐洲數國首都。

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知情人士稱，華府和台北官員對北京的反應有所警惕，試圖讓蕭美琴此行保密。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，蕭美琴是頑固的台獨分子，中國堅決反對蕭美琴以任何名義和藉口訪美，反對美國與台灣地區進行任何形式的官方互動，強調美國不應安排華府官員與蕭美琴進行任何形式接觸。

責任編輯：尹航

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