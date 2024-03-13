《政府工作報告》未提「和平統一」 國台辦：不承諾放棄使用武力

日前公佈的《政府工作報告》中涉台部分只強調「堅定不移推進祖國統一大業」，未提「和平統一」。國台辦發言人陳斌華回應指，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

國台辦：保留採取一切必要措施的選項

陳斌華說，「和平統一，一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

他說，當前，台海形勢複雜嚴峻，其根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

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另外，日前，前台灣「工研院院長」史欽泰、台積電前研發副總裁林本堅、台「中研院」院士謝長泰聯名在美媒發文，指美國試圖借「芯片法」掌握台企技術，削弱台積電實力。陳斌華說，這篇文章很大程度上反映台灣產業界對民進黨當局無原則、無底線貼靠和迎合外部勢力的質疑，以及對台灣優勢產業被掏空、核心企業被打壓、競爭優勢被削弱的擔憂。

他質疑，一旦台灣經濟的產業發展自主性、在全球產供鏈的話語權都喪失了，台灣還有多少「家底」？結局無非就是從「棋子」變成「棄子」。

責任編輯：尹航

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