▲ 中國樓市 | 上海房協開座談會 企業指新房交易承壓

一線城市不同程度地出招救樓市後，上海市房協召開座談會，企業普遍認為當前本市房地產市場仍處調整之中，新房市場交易承壓，但二手房市場有觸底企穩跡象。

據上海市房協公佈，在這場於7日召開的房地產市場座談會上，保利、華潤、招商、中鐵建、金地、建發、建工、大華、寶華等11家企業參會。

企業普遍認為當前本市房地產市場仍處於調整之中，二手房市場有觸底企穩跡象，新房市場交易承壓。春節後，案場來訪量有所提升，但成交量回升並不明顯，轉化率較低。市場分化明顯，外環內項目銷售情況良好，遠郊區域銷售情況較差。

針對當前的市場情況，企業提出優化限購政策、完善土拍政策、加快配套落地、關注風貌住宅的供求、優化預售資金監管政策等政策建議。

上海市房協秘書長蔣慰如表示，當前行業的發展進入了新發展階段，行業已經度過了高歌猛進的「青年期」，正在進入行穩致遠的「中年期」。市場供求、行業運行、企業經營、政策制度都會隨之調整。今年市房協將著力在「促交易，穩市場」方面幫助企業銷售經營，助力本市房地產市場健康平穩發展。

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責任編輯：尹航

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