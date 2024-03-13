▲ 南韓據報考慮配合美國對華半導體設備出口管制行動

美國持續收緊對華出口半導體製造設備的限制，據報南韓政府正考慮配合美方的管制行動，以維護韓美關係。

韓聯社報道，美國自2022年10月宣布禁止本國企業向中國出口尖端半導體製造設備後，不斷向盟友施壓，要求採取相似水平的出口管制措施。消息人士透露，美方起初是向半導體技術水平較高的荷蘭和日本施壓，但從去年下半年開始，對韓施壓力度愈發增強，甚至點名南韓的特定企業，將南韓對華半導體設備出口當成問題。

今年2月，美國商務部和韓國產業通商資源部就相關問題展開協商。消息人士稱，美方擔憂南韓可能成為美對華半導體技術出口管制的漏洞，因此韓方致力於消除美方的擔憂。但站在國家利益的角度，南韓當局正在評估是否應當全面接受其要求。該消息人士表示，盡管南韓政府未作出決定，但不得不考慮美方的立場，至少要在一定程度上滿足美方的要求。

與此同時，政府亦擔憂對華出口管制措施會對半導體產業競爭力產生不利影響。報道指，南韓企業生產半導體設備的技術水平原本就不及美國、日本和荷蘭，尤為重要的對華出口若也受限，對半導體自立而言無疑是雪上加霜。

曾擔任韓國產業通商資源部通商交涉本部長的彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員呂翰九表示，考略到美中關係和地緣政治因素，韓國很難全身而退，但將在最大程度上減少中小和骨幹企業的損失，致力於同美方探求合理的折中方案。

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責任編輯：易燕丹

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