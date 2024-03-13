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美眾院表決通過剝離TikTok法案 京斥必反噬自身（更新版）

國情動向 22:39 2024/03/13

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美國眾議院周三（13日）將表決強制字節跳動剝離TikTok的法案。

美國眾議院周三（13日）以352支持、65反對的結果，表決通過強制字節跳動（ByteDance）剝離TikTok的法案。

TikTok行政總裁周受資前往美國國會親身遊說參議員，盡最後努力阻止法案通過。在北京，外交部指批評美方破壞國際經貿秩序，必將反噬美國自身。

*更新投票結果

汪文斌表示，近年來，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

路透社報導，眾議院本港時間今晚10時左右進行表決。美國聯邦調查局、司法部和情報官員，在表決前夕就法案與議員舉行閉門簡報會，眾議院共和黨領袖斯卡利塞指，簡報會讓議員了解更多TikTok所帶來的風險。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周二（12日）出席眾議院情報委員會聽證會時表示，不能排除中國可能利用TikTok影響今年美國大選。與會的聯邦調查局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）亦重申他的評估，即TikTok對美國構成國家安全威脅，並指美國人應撫心自問，是否想讓中國政府有能力控制他們的資料。

不過，剝離法案最終能否成為正式法律仍存在變數。程序上來看，法案在眾議院獲得通過後，需再送至參議院審議，批准後將提交總統拜登（Joe Biden）簽署。但路透指，法案在參議院的命運還不明朗，因為一些參議員希望採取不同的做法。拜登早前則表明，若法案獲通過，他願意簽署。

另一方面，TikTok行政總裁周受資周二前往美國國會，針對剝離法案展開最後游説。民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）表示，TikTok曾接觸他，但他已表明會投贊成票，「所以他們是在浪費時間」。

TikTok在美國有大約1.7億用戶，若法案得以通過，字節跳動需在半年內出售TikTok，否則蘋果、Google等應用商店將被強制停止對TikTok的網絡托管服務，TikTok也無法與其他美國企業進行業務往來。

美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok

特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人

責任編輯：易燕丹

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