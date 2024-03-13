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國民黨副主席夏立言再訪大陸 強調非代表政府協商談判

國情動向 13:55 2024/03/13

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國民黨副主席夏立言今起訪問大陸7日。

相隔約兩星期，國民黨副主席夏立言再度訪問大陸。他表示，今次訪問主要是向台商拜年，不是代表政府或任何人去協商談判。

夏立言今日接受台媒專訪時表示，下午將與國民黨大陸事務部人員出發前往大陸，訪問7日，預計造訪重慶、成都、濟南、青島等城市。他強調自己不是代表政府去，或代表任何人去協商談判，只是去見一些朋友，彼此交換意見。

夏立言2月26日曾率團訪問大陸，並與國台辦主任宋濤會面。被問及為何時常訪問大陸，夏立言說，國民黨主席朱立倫與他約定，島內政治部分他不需要處理，只要負責國際與兩岸事務，大陸是他的責任地區，至今已去8次，主要是探視台商。他訪陸的目的非常單純，就是去看台商朋友，也與宋濤見面3次，「大家是朋友，見面沒什麼奇怪，客隨主便。」

夏立言又指，民進黨對他的批評完全不是事實，例如最近民進黨指他是「吳三桂」賣台，但他不能代表台灣協商，只能與對岸交換意見，讓對方了解台灣人民的想法，「吳三桂擁有大軍，才能開放清兵入關，今天可以賣台的只有執政黨，不是反對黨。」

談到廈金海域爭端，夏立言表示，他是代表國民黨向受害家屬表達哀悼之意，並希望雙方不要因為單一事件升高敵意螺旋，影響兩岸人民感情。這事件在情的方面，台灣應該跟死者家屬表示哀悼；至於在理部分，台灣方面又拿不出證據證明自己是對的，說法前後不一，因此有矛盾的地方，應儘快還原事實。

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責任編輯：易燕丹

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