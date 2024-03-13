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台灣網紅赴大陸旅遊 國台辦：大陸不可怕 抹黑者才可怕

國情動向 15:33 2024/03/13

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台灣網紅赴大陸旅遊 國台辦：大陸不可怕 抹黑者才可怕

台灣網紅鍾明軒近期前往中國大陸並分享體驗，在北京，國台辦發言人陳斌華說，大陸不可怕，在台灣製造、抹黑大陸的人才可怕，希望台灣青年親身來大陸走走看看。

陳斌華今日（13日）在記者會上說，「百聞不如一見，大陸到底是什麼樣的？希望島內（台灣）同胞，特別是青年朋友們，與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案」。

他表示，答案肯定五花八門，但「最基本也最有普遍性的是『不一樣』，就是大陸與『台獨』勢力、綠媒名嘴所說的『不一樣』」。例如，大陸高鐵有靠背，大陸民眾不僅吃得起茶葉蛋和榨菜，日子過得還挺好；再如，大陸很進步、很有趣，大陸同胞很親切、很熱情，就像鍾明軒所說的，「東西好吃、城市發達、人蠻熱心」。

陳斌華要強調，大陸不可怕，但那些在台灣製造、抹黑大陸的人，才是真的可怕；大陸不落後，那些睜著眼睛說瞎話、信口雌黃的人，才是真的落後。

他最後表示，大陸歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行，和鍾明軒一樣「喜歡上這個地方」。

鍾明軒日前獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程令他對大陸改觀。他到訪北京、上海，稱讚市容壯觀發達，人民也比想像中要友善熱情，並稱「我真的很喜歡這個地方」。

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責任編輯：尹航

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