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莫言被網民舉報後首亮相 獲多間官媒報道央視專訪

社會熱點 17:29 2024/03/13

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諾貝爾文學獎得主莫言被內地網絡博主舉報後首次亮相，本周出席公開活動與另一名諾獎得主展開對談。中新社、北京日報等多家官媒對這次活動進行報道，央視還對莫言進行專訪。

據中新社報道，莫言周一（11日）在北京師範大學與諾獎得主、非裔英籍作家古爾納，圍繞「文學的故鄉與他鄉」話題展開對談。這場活動由北京師範大學文學院、北京師範大學國際寫作中心與上海譯文出版社聯合舉辦。

現場影片可見，風波後首次現身的莫言面帶微笑、精神飽滿、聲音洪亮，語言動作也輕鬆自然，似乎並未受到連日來的「舉報」風波影響。在開場致辭環節，他還語氣幽默地說，儘管科技日益發展，「給文學敲警鐘」的言論層出不窮，但作家獨具個性的形象思維是人工智能（AI）永遠無法替代的，自己與古爾納有生之年不會因AI「失業」。

莫言在對談中還提到，「所有作家都是講故事的人」，「但是作家除了要講故事之外還有很多重要的任務，要在作品當中表現自己的思想。」

這場文學對談吸引了內地多家官媒的關注和報道。中新社、南方網、《北京日報》、中國作協旗下中國作家網等媒體都刊文形容本次活動是一場「精神盛宴」。

在微博上有20多萬粉絲的博主「說真話的毛星火」，今年2月以來以莫言在書中「涉嫌侮辱革命先烈」為由，向莫言頻繁開炮，並於2月22日向北京地方法院提交起訴莫言的文字材料。分析認為，莫言公開亮相以及官媒高調報道，顯示了官方對這場風波的態度。

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責任編輯：易燕丹

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