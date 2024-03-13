美國為何要禁用TikTok？有這三大擔憂

美國國會眾議院今日（3月13日，本港時間今晚10時）將表決要求字節跳動脫離TikTok的法案，這是美國限制TikTok行動中的最新進展。

該法案名為《保護美國人免受外國對手控制的應用程序法》(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)，要求TikTok的中國母企位字節跳動(ByteDance)165天內剝離該平台，否則TikTok就不能在美國的應用商店上架。眾議院能源和商業委員會上周四一致通過了這項法案，隨後交於眾議院全院審議表決，若通過則送至參議院，隨後交予總統拜登簽署。儘管拜登競選團隊上月才開設TikTok賬戶，拉年輕人選票，但拜登已經表態若國會通過該法案，他會簽署。

目前，美國立法者對TikTok應用程式主要有三大擔憂。

影響美國大選

上述法案對TikTok給出165天期限，加上法案通過所需的時間，貫穿整個美國大選週期。

美國國家情報總監辦公室3月11日發表了年度報告，其中指出：「由中國宣傳部門運營的TikTok帳戶在2022年的美國中期選舉中針對兩黨候選人發表影響力言論。」

報告還說，中國政府可能「試圖在某種程度上影響2024年的美國大選，削弱對中國的批評，並擴大美國的社會分歧。」

TikTok基於推薦演算法運行，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷(Christopher Wray)周一（3月11日）在美國參議院情報委員會上作證時說，情報界擔憂中國政府可以透過其母公司字節跳動，直接或間接控制和影響TikTok的演算法。

他在回答參議員魯比奧(Marco Rubio)的問題時強調，中國政府的這種影響力操作「非常難以偵測，這也是TikTok所代表的國家安全問題如此重要的部分原因。」

TikTok則表示，公司不允許任何政府影響或改變其演算法推薦模式。

數據安全

TikTok的母公司字節跳動是一家在中國註冊、受中國法律約束的公司，這使得美國擔心其有可能為中國政府收集美國Tiktok用戶的數據。

根據《中國國家情報法》第7條規定，所有中國組織和公民都應當「依法支持、協助和配合國家情報工作」。

儘管目前並沒有證據證明TikTok曾與中國政府分享用戶數據。但TikTok曾對美國記者的數據監控加劇了對這一問題的擔憂。去年12月，字節跳動承認，其駐北京的幾名員工確實進入了至少兩名美國記者和「少數」其他用戶的數據，以追蹤他們的位置，並檢查這些人是否會見了向外洩露信息的TikTok員工。

TikTok發言人後來表示，這些濫用職權的員工已於去年12月就被公司解聘。

TikTok的執行長周受資則在國會作證中多次表示，該公司「從沒有，也絕不會」將美國用戶的數據與中國政府共享。

影響以巴衝突輿論

自以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）去年10月開始新一輪衝突以來，TikTok再次成為美國政客的「眼中釘」。多名共和黨籍國會議員聲稱TikTok藉「推薦演算法」影響年輕人支持巴勒斯坦，TikTok上「支持巴勒斯坦」等話題的帖子遠超過「支持以色列」的帖子。

美國風險投資基金Chapter One創始人莫里斯（Jeff Morris Jr.）引用哈佛大學一份民調稱，51%的18-24歲美國人認為哈馬斯有理由發動對以襲擊。莫里斯認為，以色列及其盟友在Tik Tok年輕用戶群體中「輸掉了信息戰」。他將此歸咎為 「Tik Tok算法暗中作祟」，聲稱該平台「正在放大親巴勒斯坦的觀點」。

Tik Tok在回應中表示，有關指控毫無根據，強調平台內容由用戶生成，TikTok根據內容進行中立的推薦。

責任編輯：蒯宇澄

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