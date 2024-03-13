剝離TikTok法案將表決 美媒揭高管誤判形勢

美國眾議院將於香港時間今晚十點表決強制字節跳動（ByteDance）剝離TikTok的法案。事件發展到現在，令TikTok美國業務的高管始料未及。美媒引述知情人士透露，TikTok高管不久前才告訴老闆，TikTok不會面臨馬上被美國封禁的危險，但事實上他們錯判了形勢。。

據《華爾街日報》，兩周前，TikTok美國業務的高管帶著好消息飛往公司位於新加坡的國際總部。知情人士透露，他們告訴老闆，經過多年來在美國的命運抗爭，TikTok不會面臨馬上被美國封禁的危險。美國總統拜登（Joe Biden）的競選團隊剛剛在「超級碗」（Super Bowl）周日入駐TikTok，也是好兆頭之一。

那時，拜登競選團隊在TikTok發布了一段總統談論橄欖球的影片。後來這個賬號又頻繁發布內容，總共有60多條，其中包括一些取笑特朗普的影片，還有拜登自嘲邪惡的梗圖。

但回到美國幾天後，高管們發現自己錯判了形勢。知情人士說，在TikTok內部，一些高層知道議員們正在起草法案，但沒想到這麼快就贏得這麼多支持。

情急之下，TikTok給用戶發出通知，呼籲他們給自己國會選區的眾議員打電話。報道指出，如此劍走偏鋒的做法可能弄巧成拙了——有議員對這款有中國血統的應用程式誘導用戶打爆國會電話表示憤怒。眾議院能源和商務委員會最終以50票對0票推進了這項法案。

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責任編輯：尹航

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