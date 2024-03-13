李強北京調研：人工智能是發展新質生產力重要引擎

國務院總理李強今日（13日）在北京調研，強調人工智能是發展新質生產力的重要引擎，要加快關鍵核心技術攻關。

據央視新聞報道，李強表示，要牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，在推進科技創新和產業創新深度融合中培育和壯大新質生產力，加快塑造高質量發展新動能新優勢。

李強指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要着力點。要緊緊抓住創新這個「牛鼻子」，加快關鍵核心技術攻關，以科技創新驅動產業創新。要遵循產業發展規律、結合各地實際情況，因地制宜、科學謀劃推進新質生產力發展。李強指出，人工智能是發展新質生產力的重要引擎。要加強前瞻佈局，加快提升算力水平，推進算法突破和數據開發使用，大力開展「人工智能+」行動，更好賦能千行百業。

李強在百度公司了解大模型產品研發應用和國產化人工智能創新聯合體建設情況，他強調要發揮中國應用場景豐富的優勢，開放更多應用場景，加大制度供給，為人工智能產業發展營造更加寬鬆的環境。他還調研半導體設備龍頭北方華創科技集團股份有限公司，籲進一步加大科技投入，加快先進制程裝備研發，更好牽引全產業鏈協同創新。

在北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心，李強要求以自動駕駛技術迭代升級助力汽車產業發展和智慧城市建設。

A股 | 新質生產力概念股大升 創指收漲4.6%

兩會2024 | 習近平：發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業

兩會2024｜「新質生產力」列政府十大任務之首 釋什麼信號？

責任編輯：袁瑋婧