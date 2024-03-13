國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，要求統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，大幅提高國民經濟循環質量和水平。

《行動方案》提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上；重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平，環保績效達到A級水平的產能比例大幅提升，規模以上工業企業數碼化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的佔比進一步提升。

《行動方案》明確了5方面20項重點任務。一是實施設備更新行動。推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水平。二是實施消費品以舊換新行動。開展汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新。三是實施回收循環利用行動。完善廢舊產品設備回收網絡，支持二手商品流通交易，有序推進再製造和梯次利用，推動資源高水平再生利用。四是實施標準提升行動。加快完善能耗、排放、技術標準，強化產品技術標準提升，加強資源循環利用標準供給，強化重點領域國內國際標準銜接。五是強化政策保障。加大財政政策支持力度，完善稅收支持政策，優化金融支持，加強要素保障，強化創新支撐。

方案堅持市場為主、政府引導，鼓勵先進、淘汰落後，標準引領、有序提升，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，大力促進先進設備生產應用，推動先進產能比重持續提升，推動高質量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環利用鏈條，大幅提高國民經濟循環質量和水平。

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責任編輯：袁瑋婧