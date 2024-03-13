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央視記者採訪燕郊爆炸遇阻 中國記協：正當採訪是記者權利（有片）

社會熱點 22:48 2024/03/13

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央視記者今日在河北三河燕郊採訪爆炸事故時受阻，導致直播中斷，中國記協發文指，正當採訪是記者權利。

中國記協在官方微信發文指，總台記者楊海靈在爆燃事故的核心現場開展直播報道。她介紹了當地的交通情況，表示當地「在五百米之外架起安全的警戒線。」有兩名黑衣男子上前，擋住鏡頭，中斷了記者的直播連線採訪。

還有一段網傳視頻顯示，一名穿着帶有「CMG 中央廣播電視總台」標誌的女士說「我們三個央視記者被十幾個人推搡啊……」

文章指出，「如此重大的公共安全事故，民眾都在期盼了解更多信息。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播。」

文章又指，記者如實報道現場情況，冷靜專業客觀進行報道，遵守新聞倫理規範，能最大程度緩解公眾焦慮、保障人民群眾的知情權。在鏡頭被擋、進行調整後，記者還說「來自應急、消防和公安的力量正在介入……」

文章還稱，一紙通稿不能代替現場報道，重大突發事件發生過後，有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，也要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。

責任編輯：袁瑋婧

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