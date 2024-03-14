澳洲總理稱王毅下周到訪 為7年來首次

中澳貿易糾紛緩和之際，澳洲總理阿爾巴尼斯證實，中國外長王毅將於下周到訪。中方暫未宣布消息。如若成行，這將是王毅時隔七年再次訪問澳洲。

據路透社報道，阿爾巴尼斯週四（14日）說，他期待王毅下周訪問堪培拉。阿爾巴尼斯沒有提供王毅訪澳的更多細節。

英國《衛報》週三（13日）首次報道王毅即將訪澳的消息，並指這是王毅時隔七年再次訪問澳洲。

報道稱，澳洲外長黃英賢將於下週三（20日）與王毅舉行「澳中外交與戰略對話」。長期以來，中澳都通過這一對話機制就雙邊、地區和國際問題交換意見。黃英賢預計將就消除剩余貿易障礙、人權、預防沖突和地區安全等問題與王毅進行對話。

黃英賢在給《衛報》的聲明中說，澳洲的做法是一貫的，尋求在可以合作的地方與中國合作，在必要的領域向中國提出反對，致力維護國家利益。「如果我們明智地處理分歧，穩定的雙邊關係將使兩國能夠追求各自的國家利益。」

據澳洲媒體早前報道，王毅訪澳是為總理李強國是訪問鋪路，時間可能在今年年中。

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責任編輯：尹航

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