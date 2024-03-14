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河北爆炸央視記者採訪被阻 官方致歉

社會熱點 10:32 2024/03/14

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河北爆炸央視記者採訪被阻 官方致歉

昨日河北廊坊三河市燕郊一炸雞店爆炸，事故已致7死27傷。央視記者採訪受阻導致直播中斷，事件引發關注。三河市官方今日致歉，稱現場仍有天然氣洩漏風險，所以勸離記者，但一線工作人員溝通能力不強，勸離方式粗暴。

廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部今日發出的通報稱，

在救援初期，現場工作人員與媒體記者一直保持良好互動。指揮部專家組經專業檢測發現，事故現場仍存天然氣洩漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到警戒線以外。

指揮部要求所有非專業救援人員及附近居民迅速撤離，現場維護秩序工作人員按指令，對包括媒體記者在內的非專業救援人員進行了勸離。期間，對仍堅持在現場採訪的記者進行強行勸離。

由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發記者的誤解和輿論的質疑，產生不良社會影響。

指揮部發現這一情況後，立即對相關人員進行嚴厲批評，隨後派員向相關記者多次表達歉意。今後將進一步完善相關工作機制，切實保障記者採訪權利並提供更多便利，及時回應社會關切。

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進說，堅決反對當地警察阻撓報道，並且驅離記者。對非涉密且公眾關心的突發事件，尤其是災難事件開展現場報道，這是新聞機構的權利，也是職責。各地政府應當在現場救援不受打擾的情況下為新聞報道提供便利，而不是干涉、制止。 
 
他說，不知從何時起，一些地方發生火災、塌方等事故，喜歡只做簡單文字報道，不讓記者去現場拍攝直播，並在網上刪除非血腥性的相關視頻，這是對公眾知情權的不尊重，也是對新聞媒體報道和監督權沒有任何依據的限制。此次央視記者第一時間向公眾報道爆炸詳情，完全符合國家宣傳部門的相關規定。對這樣的報道進行阻攔，顯然是舊思維的慣性在作祟，這是應當糾正的一次不當執法。

央視記者採訪燕郊爆炸遇阻 中國記協：正當採訪是記者權利（有片）

河北燕郊炸雞店爆炸2死26傷 整座矮樓幾乎炸飛（有圖）

責任編輯：尹航

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