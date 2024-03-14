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大陸漁船金門外海翻覆 兩岸聯合搜救

國情動向 10:43 2024/03/14

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大陸快艇翻覆釀2死事件引發兩岸緊張尚未落幕，今日再有大陸漁船出事。「閩龍漁61222」今日（14日）清晨在金門海域疑因大浪而翻覆沉沒，船上6名大陸漁民落海。兩岸展開聯合搜救，據報目前2人已被救起，2人不幸罹難，仍有2人失蹤搜救中。

台灣的搜救指揮中心清晨近6時接獲通報，「閩龍漁61222」於金門西南方15浬處海域（海峽中線以西37.2浬）沉沒，船上6名船員落海。

兩岸獲悉後，大陸機艦於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；台灣海巡署艦隊分署第九海巡隊也派遣4艘船，兩岸聯合救援中。台灣的防衛部門已請空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部及陸軍金門防衛指揮部等持續監控注意。金門縣長陳福海指示相關單位保持關注與提供必要支援。

據台媒報道，海巡署指出，該署接獲通報後立即成立應變中心，指揮金馬澎分署、金門巡防區及海巡隊派遣4艘巡防艇前往救援。目前在雙方搜救單位及東碇駐軍共同努力下，已救起4名（2名生還、2名無生命跡象），現場持續由該署4艘巡防艇與陸方6艘救難船艦共同搜救中。

責任編輯：尹航

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