美眾院通過剝離TikTok法案 外交部斥完全是強盜邏輯（第二版）

▲ 美國眾議院大比數通過要求字節跳動剝離TikTok的法案。

美國眾議院通過要求字節跳動剝離TikTok的法案，白宮敦促參議院迅速採取行動完成立法。TikTok發言人批評，法案審議過程不透明，公司行政總裁周受資則重申，會以一切辦法阻止禁令生效。

*新增中方回應

在北京，外交部發言人汪文斌稱，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。他表示，如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那叫毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

中國商務部發言人回應稱，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

白宮促參議院迅速採取行動

眾議院周三（13日）以大比數通過剝離法案，後續將送至參議院審議。路透社報道，法案獲得眾議院兩黨議員的支持，但參議院的命運還不明朗，因為部分參議員傾向於採用不同的方法來監管存在安全隱患的外資應用程序。

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，不急於將法案提交參院審議，需要諮詢相關委員會主席，以確定法案的路徑。參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）則表示，希望法案能夠在法庭上站得住腳，她正在考慮另一項單獨的法案，但未確定下一步行動。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）指，總統拜登（Joe Biden）希望參議院盡快採取行動，通過要求字節跳動剝離TikTok的立法；白宮將向參議院提供技術援助，協助他們對立法進行任何可能的修改。

TikTok發言人批評，法案審議過程不公開，被強行通過的原因只有一個：這是一項禁令。公司希望參議院在審議法案時考慮事實，聆聽選民聲音。此外，路透引述TikTok一份員工備忘錄指，TikTok正努力讓參議院了解法案對美國經濟、700萬間中小企及1.7億名美國用戶的影響。該公司仍然認為，解決美國國家安全問題的最佳方式，是在美國本土採取保護美國用戶資料的措施。

TikTok行政總裁周受資則表示，若法案最終生效，將導致TikTok在美國被禁，令內容創作者和小企業損失數十億美元，危及美國30萬個工作崗位。他說，公司將以一切辦法，包括行使法律權利，阻止禁令生效。

而字節跳動剝離TikTok還要獲中國政府同意，北京去年已經表明堅決反對強迫出售TikTok。中國外交部周三表示，美國始終沒有停止對TikTok的打壓，批評美國不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，最終必將反噬自身。

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責任編輯：易燕丹

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