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台灣海巡署：大陸漁船翻覆地點在禁限制水域內

國情動向 12:28 2024/03/14

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大陸漁船「閩龍漁61222」今晨於金門外海翻覆，造成2死2失蹤2獲救。台灣的海巡署長周美伍表示，地點位於禁限制水域內0.3浬，目前海巡派遣潛水人員與陸方共同搜救，如水流狀況允許，將潛進船艙內搜索。

據台媒報道，民進黨立委林楚茵今天在立法院外交及國防委員會關切救援進度，周美伍表示，海巡上午6時2分接獲通知，於東碇島西南方1.03浬水域，也就是禁限制水域內0.3浬位置有1艘陸船翻覆。

周美伍表示，海巡獲報後立即派遣35噸船救援，並接續自金門料羅灣派遣3艘船（2艘100噸、1艘35噸），全數海巡艇於上午7時20分陸續抵達，目前仍在救援當中。

大陸漁船金門外海翻覆 兩岸聯合搜救

周美伍指出，今天水流為東向、2節流速，雖已超過潛水人員可下水的1節流速，但已於上午10時15分左右派遣潛水人員綁上安全鎖，與陸方共同搜救；另外，因海流影響，目前這艘漁船靠近東碇島西南岸際，會與海巡協力釐清艙內狀況，潛水人員已在水中備便，若流向狀況允許，將潛進船艙搜索。

周美伍說，金廈水域是狹窄水域，若雙方不能合作，很多事情將很難處理，這也是為什麼過去20年來雙方有這麼好的溝通與通聯機制，當有緊急事件發生時便能夠互通有無。

關於周美伍提到的禁限制水域，在北京，國台辦早前曾表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在

責任編輯：尹航

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