杭州全面取消二手樓限購 加快建立健全融資協調機制

▲ 杭州宣布全面取消二手樓限購政策。

浙江杭州宣布，全面取消二手樓限購政策，並加快建立健全融資協調機制，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

杭州市住房保障和房產管理局發布《關於進一步優化房地產市場調控措施的通知》，提出優化二手住房限購政策，在該市範圍內購買二手住房，不再審核購房人資格。同時，優化增值稅徵免年限，該市範圍內個人出售住房的增值稅徵免年限統一調整為2年。

《通知》還提出要加大住房保障力度。加大規劃建設保障性住房力度，加快房源籌建，2024年開工建設配售型保障性住房不少於6,000套，著力解決工薪收入群體住房困難。繼續加大推進城市有機更新力度，優化房屋征遷補償安置方式，滿足多樣化安置需求。

此外，要落實房地產融資協調機制。加快建立健全房地產融資協調機制，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，全力支持房地產在建項目融資和建設交付，保障購房人合法權益。

《上海證券報》報道，杭州是房地產政策優化較為頻繁的城市。不少分析人士認為，杭州活躍房地產市場有一定的迫切性，此次調整也在情理之中。

目前杭州市二手樓市場存在巨大庫存壓力。杭州貝殼研究院數據顯示，截至2月底，杭州二手樓掛牌量達到14.99萬套，比1月新增3,815套，其中僅2月29日就新增271套，3月1日則新增405套。

另據杭州我愛我家市場研究院統計數據，2月杭州全市（含十區）共成交二手樓2549套，按月下降61.9%，按年下降65.7%。其中，杭八區二手樓成交量為2,190套，按月下降63.2%，按年下降66.5%。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，目前盤活二手房市場將是帶動整個房地產市場活躍的關鍵，二手房活躍是助力新房市場活躍的關鍵點和基本點。對於類似的一線城市或「強二線」城市，應學習杭州二手房政策調整，相較於放寬大戶型新房相關政策，將小戶型的二手房或全部二手房限購放開或許將產生更明顯的效果 。

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責任編輯：易燕丹

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