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英國擬收緊中國公務護照入境限制 中方冀英方相向而行

國情動向 16:28 2024/03/14

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英國據報考慮限制持外交或公務護照入境的中國公民人數。

英國據報考慮限制持外交或公務護照入境的中國公民人數，以遏制間諜活動。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，外交和公務人員往來對中英關系的健康發展十分重要，也有利於增進彼此的互信和各領域務實合作。長期以來，中方一直為英方外交公務人員來華提供便利，希望英方能夠與中方相向而行，按照雙方互惠安排為中方人員提供相應的便利。

彭博社引述消息人士報道，辛偉誠政府和安全部門正在討論，是否全面修訂適用於外交人員及其他公務人員的入境規則，目標是讓中國和其他國家提供更多細節，以便有更多時間進行預先審查。

消息人士透露，相關規則包括限制以外交或類似途徑入境英國的人數，或限制通常不需要簽證的官方或政府贊助活動的範圍，並進行更嚴格的事先審查。消息指，英國安全部門支持收緊規定，以降低風險。

英國軍情五處（MI5）去年稱，境內有超過2萬人曾在網上被中國間諜接觸，這些間諜透過職場社交平台「領英」（LinkedIn）之類的網站，試圖與小型企業、新創公司和研究人員建立關係，以取得敏感資料。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）領導的執政保守黨，有成員歡迎當局對中國採取更強硬的立場。不過亦有官員擔心，有關修訂限制外交活動，或進一步影響緊張的中英關係。

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責任編輯：易燕丹

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