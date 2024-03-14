謝鋒：美國強行與中國脫鉤將傷筋動骨

▲ 中國駐美國大使謝鋒周三（13日）應邀向「春天裏的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭。

中國駐美國大使謝鋒表示，中國經濟回升向好，中美經貿合作空間廣闊，美國強行與中國脫鉤將傷筋動骨。

謝鋒周三（13日）應邀向「春天裏的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭，指中國有信心實現今年經濟增長5%左右的預期目標，中國發展未來可期。

他指出，中國仍是全球投資熱土，去年新設外資企業數量增長39.7%，法國、英國、荷蘭實際對華投資分別增長84.1%、81%、31.5%。拿著顯微鏡放大中國經濟的問題，解決不了自身的挑戰；把電動車看作「帶輪子的智能手機」，起重機當成「特洛伊木馬」，將陷入越濫用國家安全越不安全的循環；把「去風險」搞成「去中國」，就是將機遇拱手讓人，只會導致雙輸多輸。7萬多家美企在華投資興業，中美經濟連筋帶骨，強行脫鉤將傷筋動骨。

謝鋒表示，今年是中美建交45周年，國家主席習近平同美國總統拜登（Joe Biden）互致賀信，強調繼續致力於穩定和發展中美關係。希望美方同中方相向而行，匯聚交流合作的正能量，構築排除干擾的防波堤，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

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責任編輯：易燕丹

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