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一文看懂美針對TikTok法案要點 為何難強制賣盤？

國情動向 19:17 2024/03/14

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美國眾議院昨日（13日）通過一項法案，意在迫使中國互聯網公司字節跳動（ByteDance）出售旗下TikTok應用程式，這一行動是中美科技戰的最新進展。然而這項立法後續仍將面臨重重挑戰，包括送交參院後命運未卜，民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）尚未承諾將其列入表決議程。TikTok也表示會以一切辦法阻止禁令生效。

據美媒《紐約時報》報道，以下是有關這項法案的關鍵要點：

眾議員為何支持這項法案？

許多議員擔心，中國政府會要求字節跳動提供美國用戶資料。共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨籍參議員華納（Mark Warner）等人表示，中國也可能利用TikTok強大的演算法，進行政治宣傳。美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Chris Wray）和美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）去年就已提出這項疑慮。

TikTok表示，這些擔憂毫無根據，並指其約60%的股份由全球的機構投資者持有，包括金融巨頭海納國際集團（Susquehanna）和貝萊德（BlackRock）。公司還說，其5人董事會中有3名美國人。TikTok說，已斥資超過10億美元執行計畫，把敏感的美國用戶數據存放在由美國雲計算公司甲骨文（Oracle）運營的伺服器上。

法案將如何迫使字節跳動賣掉TikTok？

法案實質上規定，字節跳動必須在6個月內將TikTok賣給美國政府認可的對象，且交易必須確保字節跳動不再對TikTok和其演算法擁有任何控制權。

如果字節跳動無法或拒絕出售TikTok，應用程序商店和網站託管公司未來若在美國分發或更新TikTok將變成非法。美國司法部將可以懲罰任何與TikTok合作或提供其App下載的企業。

字節跳動賣掉TikTok容易嗎？

答案可能是否定的。

TikTok光在美國就有1.7億用戶，意味要賣盤恐是一筆天文數字，很少有公司或個人可能單獨買斷。倘若被迫出售，目前還不清楚字節跳動會賣掉TikTok全球業務，或僅出售其美國業務。

有能力吃下TikTok的企業，都是諸如微軟（Microsoft）、谷歌（Google）以及Facebook和Instagram母公司Meta等的科技巨頭。然而，拜登政府已一再以反壟斷法來阻止這些企業進一步壯大。

即使字節跳動能為TikTok找到買家，中國政府也可能不會允許。2020年，美國官員首次嘗試強制出售TikTok時，北京當局曾祭出技術出口限制，對與TikTok內容推薦算法類似的技術進行出口限制；而去年，北京更表明將反對字節跳動出售TikTok。

字節跳動對TikTok還有什麼選項？

除了出售，字節跳動或許還能透過首次公開發行（IPO）分拆TikTok。

而出售細節又可能取決於一個關鍵問題，也就是字節跳動是出售或分拆TikTok全球業務，還是僅出售或分拆美國業務。而僅出售美國業務可能引發重大爭議，包括向使用者推薦內容的演算法如何運作，也包括是否可以顯示來自其他國家或地區的內容等。

TikTok禁令的政治意義是什麼？

由於共和黨和民主黨都擔心中國影響力與日俱增，兩黨都支持這項禁令。

但令人意外的是，美國前總統特朗普最近一反常態，反對TikTok禁令，這與他2020年頒布行政命令試圖禁用TikTok的立場大相逕庭。

TD Cowen政策分析師蓋蘭特（Paul Gallant）說：「特朗普的反對是這項法案成為法律所面臨的一個新的重大阻力。而很大程度上，這要看他是否會在這項TikTok法案上不遺餘力去力爭，像他在邊境安全法案上所做的那樣。」

言論自由倡議團體也反對這項法案，擔心相關禁令會限制言論自由。

禁令將如何運作？對TikTok用戶意味著什麼？

假如法案在參院闖關成功並由總統簽署成為法律，那麼蘋果（Apple）和谷歌的App商店上架或更新TikTok都將面臨民事處罰。

美國數百萬手機都已下載了TikTok，限制更新可能會影響這個App的用戶使用質量。

此外還將有一項措施，禁止網路託管公司幫助分發該應用程序。

責任編輯：蒯宇澄

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