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美國前財長努欽：正組建投資財團收購TikTok

國情動向 09:46 2024/03/15

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美國前財長努欽：正組建投資財團收購TikTok

美國眾議院通過剝離TikTok法案後，美國前財長努欽（Steven Mnuchin）表示，他正在組建一個投資財團，嘗試收購TikTok。

在特朗普政府時期出任財長的投資銀行家努欽，在接受CNBC節目訪問時表示，他認為有關TikTok的法案應該獲通過，而TikTok應該被出售。他說，這應該歸美國企業所有，中國人亦絕對不會讓美國公司在中國擁有這樣的東西。

CNBC提到，TikTok最有價值的資產也是立法者最擔心的武器，是它的算法，它為用戶提供量身定制的內容，並且是在中國開發的。如果沒有算法，TikTok的任何銷售對潛在買家的吸引力都會大大降低。

努欽沒有具體說明此類交易的其他投資者是誰，也沒有具體說明TikTok的潛在估值。但還有其他感興趣的買家。《華爾街日報》周日報道稱，動視暴雪前首席執行官科蒂克（Bobby Kotick）正在向潛在合作伙伴尋求一項潛在交易。

法案在眾議院通過後，中國外交部、商務部接連回應表示，美方此舉完全是強盜邏輯，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

一文看懂美針對TikTok法案要點 為何難強制賣盤？

美眾院通過剝離TikTok法案 外交部斥完全是強盜邏輯（第二版）

責任編輯：尹航

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