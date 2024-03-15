▲ 2月內地70城樓價按年跌1.4%逾一年最大 按月跌0.3%

國家統計局公佈，2月70個大中城市各線城市商品住宅銷售價格按月降幅總體繼續收窄、按年繼續下降。據路透社測算，70城2月新房價格按年跌1.4%，為2023年1月以來最大跌幅；按月跌0.3%，與上月相同。

深圳新房二手房按月均降0.5%

按月看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上漲0.2%。一線城市二手住宅銷售價格下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。

杭州全面取消二手樓限購 放寬增值稅徵免條件

二線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格下降0.6%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格下降0.4%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

各線城市新房二手房價格按年降幅均擴大

按年看，受去年同期基數相對較高等因素影響，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格降幅均擴大。一線城市新建商品住宅銷售價格下降1.0%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、上海分別上漲1.0%、4.2%，廣州、深圳分別下降4.6%、4.8%。一線城市二手住宅銷售價格下降6.3%，降幅比上月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%。

二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降1.1%和2.7%，降幅比上月分別擴大0.7和0.6個百分點。二、三線城市二手住宅銷售價格均下降5.1%，降幅比上月分別擴大0.7和0.6個百分點。

中國樓市 | 上海房協開座談會 企業指新房交易承壓

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道