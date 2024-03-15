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人行16個月來首次縮量續做MLF 似呼應政府工作報告

經濟脈搏 10:49 2024/03/15

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人行16個月來首次縮量續做MLF 似呼應政府工作報告

人行今日（15日）開展130億元公開市場逆回購操作和3870億元中期借貸便利（MLF）操作。MLF雖是如期平價續做，但縮量近千億人民幣規模則出人意料。分析人士認為，今年政府工作報告上強調「防止資金空轉沉澱」，人行此舉可能是對此的呼應。官媒引述觀點指，人行並沒有主動縮量的意圖。

人行今日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展130億元公開市場逆回購操作和3870億元中期借貸便利操作，全額滿足了金融機構需求。

此次MLF操作規模較3月到期量減少940億元，是2022年11月以來首次縮量續做。路透社提到，目前同業存單與MLF利差較大，機構傾向於通過發行存單補血，是本月MLF需求偏弱的主要原因。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬提到，MLF淨抽水是明顯訊號，呼應政府工作報告上強調「防止資金空轉沉澱」的內容，短期內由於主要銀行尚未再次降低存款利率，政策利率降息的概率不大。

人行：提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率

華僑銀行利率策略師張淑嫻則認為，人行的操作可能意味著中國即將下調存款準備金率，人行可能打算用降準釋放的流動性來置換部分MLF。此前人行行長潘功勝在全國兩會記者會上表示，目前中國銀行業的存款準備金率平均為7%，後續仍有降準空間。

不過，人行主管的媒體《金融時報》文章稱，業內人士稱，本次操作中有金融機構的操作量是大於到期量的，也有部分金融機構的需求量較到期量減少幅度較大，使得MLF的總操作量少於到期量，但人行並沒有主動縮量的意圖。

業內人士稱，考慮前期降準和春節後現金回籠等因素，當前市場資金面已屬總體寬松，當天近4000億元的MLF操作量仍為銀行體系注入足夠的流動性，貨幣政策支持實體經濟發展的力度依然較強。

兩會2024 | 人行原副行長：化解地方債和擴大投資是兩難

責任編輯：尹航

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