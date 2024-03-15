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特朗普據報曾授權CIA發動認知戰 散播中國負面言論

國情動向 11:32 2024/03/15

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據報美國前總統特朗普任內曾授權中央情報局，秘密在中國社交媒體發動「認知戰」.

據報美國前總統特朗普（Donald Trump）在任內曾授權中央情報局（CIA），秘密在中國社交媒體發動「認知戰」，利用虛假的網絡身份散布關於中國政府的負面言論。中國外交部批評美國利用社交媒體，作為散播虛假信息和操控國際輿論的武器。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌指，美國中情局局長伯恩斯不久前公開表示，已經投入更多的資源對華開展情報活動，認為有關報道和伯恩斯的言論相互呼應，也再次證明美國常年有組織有計劃地散布涉華虛假信息，這已成為美國對華認知戰的重要手段。

他説，炮製散布謊言只會加速自身信譽的破產，散布虛假信息，阻擋不了中國前進的腳步，只會讓美國自己越抹越黑。

路透社引述三名前華府官員指，特朗普在擔任總統期間，曾授權中情局在2019年成立特工小組執行秘密任務，利用虛假的網絡身份在中國社交媒體散布有關中國的負面言論，同時向海外新聞機構洩露詆毀、誹謗中國政府的情報，包括有共產黨黨員在海外藏匿贓款，以及抨擊「一帶一路」倡議造成貪腐和浪費等。

有關美國官員拒絕描述行動細節，僅表示情報人員是在虛假身份掩護下，秘密發布此類有詆毀性質的言論，但相關信息都是有事實根據；又指行動旨在引起北京政府恐慌及挑起民眾對政府的不滿，以應對中國在國際社會影響力上升的勢頭。

目前未知拜登政府上台後是否有維持相關計劃。中情局及白宮國家安全委員會發言人，均拒絕評論有關報道。

路透引述中國外交部發言人回應，指中情局的舉動表明美國政府利用公共輿論空間及媒體平台，作為散播虛假信息和操縱國際輿論的武器。

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責任編輯：易燕丹

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