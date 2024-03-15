網信辦整治網絡亂象 AI生成內容未標識恐下架

▲ 中央網信辦部署開展今年「清朗」系列專項行動。

中央網信辦部署開展今年「清朗」系列專項行動，集中整治網上突出問題亂象，包括規範生成合成內容標識，要求下架未有效標識、易造成公眾混淆誤認的生成合成信息內容等。

據中央網信辦公眾號消息，此次專項行動重點開展10項整治任務，包括整治涉企侵權信息亂象，打擊違法信息外鏈，整治網絡直播領域虛假和低俗亂象，規範網絡語言文字使用，整治違規開展互聯網新聞信息服務等。

專項行動還明確規範生成合成內容標識。落實《互聯網信息服務深度合成管理規定》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》相關要求，督促生成合成服務提供者、網絡信息內容服務平台落實主體責任，規範開展生成合成內容標識，清理未有效標識、易造成公眾混淆誤認的生成合成信息內容，處置利用生成合成技術製造謠言、營銷炒作的違規賬號。

針對「自媒體」無底線博流量行徑，專項行動要求集中整治，督促網站平台做好涉國內外時事、公共政策、社會事件等領域信息來源標註，人工智能（AI）生成信息標註以及虛構擺拍內容標註。嚴格營利權限開通條件，明確審核、認定及處置標註。優化流量分發機制，有效擴大優質信息內容觸達範圍。

此外，專項行動將重點整治散布傳播涉企虛假不實信息，蓄意造謠抹黑企業、企業家，以「輿論監督」名義對企業進行敲詐勒索等問題。依法處置問題突出、情節嚴重的網站平台和賬號。

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責任編輯：易燕丹