內地首兩月社融增量8.06萬億元 按年少1.1萬億元

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A股 | 三大指數全線轉升 富時羅素A股大擴容
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人行今日公佈社融數據。今年首兩月，社會融資規模增量累計為8.06萬億元，比上年同期少1.1萬億元；人民幣貸款增加6.37萬億元；人民幣存款增加6.44萬億元。
2月M2貨幣供應按年增8.7%，前值8.7%。
2月末，本外幣貸款餘額248.67萬億元，按年增長9.7%。月末人民幣貸款餘額243.96萬億元，按年增長10.1%。前兩個月人民幣貸款增加6.37萬億元。分部門看，住戶貸款增加3894億元，其中，短期貸款減少1340億元，中長期貸款增加5234億元；企（事）業單位貸款增加5.43萬億元，其中，短期貸款增加1.99萬億元，中長期貸款增加4.6萬億元，票據融資減少1.25萬億元；非銀行業金融機構貸款增加4294億元。
存款方面，2月末，本外幣存款餘額296.58萬億元，按年增長8.1%。月末人民幣存款餘額290.7萬億元，按年增長8.4%。前兩個月人民幣存款增加6.44萬億元。其中，住戶存款增加5.73萬億元，非金融企業存款減少1.85萬億元，財政性存款增加4806億元，非銀行業金融機構存款增加1.71萬億元。
責任編輯：尹航