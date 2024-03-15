李強：集中精力穩預期穩增長 強化政策組合拳效應

總理李強主持召開國務院第四次全體會議，對落實國務院2024年重點工作進行部署。



據新華社，李強強調，一要集中精力穩預期穩增長，牢牢把握「穩」這個大局和基礎，堅持質量第一、效益優先，強化政策組合拳效應，加大政策支持和服務保障力度，以實際行動和積極成效向社會傳遞信心。

二要堅定不移轉方式增動能，強化企業科技創新主體地位，推動傳統產業轉型升級，完善新興產業支持政策，及早謀劃佈局未來產業，因地制宜發展新質生產力。

三要以更大決心和力度深化改革開放，加快既定任務落地，及時謀劃新的舉措，鼓勵基層發揮首創精神、積極探索實踐，最大程度釋放改革開放效應。

四要穩妥有序化解重點領域風險，把風險處置和推動高質量發展更好結合起來，及時出手處置苗頭性問題，統籌推進各領域風險化解，努力掌握工作主動。

五要切實做好保障和改善民生工作，落實落細基本民生保障措施，兜住兜牢民生底線，抓好辦成一批群眾可感可及的實事，繃緊安全發展這根弦，推動形成發展經濟和改善民生的良性循環。

六要大力提升抓落實的效能，嚴格落實責任，壓茬推進工作，強化協同配合，確保抓落實的最終效果符合黨中央決策意圖、順應人民群眾期待。

責任編輯：袁瑋婧