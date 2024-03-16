▲ 官媒：發展新質生產力要防一哄而上 這方面已有教訓

新質生產力是近日熱詞。內地官媒《經濟日報》今日刊出題為《發展新質生產力要防止一哄而上》的文章稱，高度警惕「先是一哄而起，最後一哄而散」。

文章說，發展新質生產力，突破口與主攻方向在培育壯大新興產業、超前布局建設未來產業。無論哪個賽道，涵蓋的都是技術密集型產業。這些產業資金投入大、時間周期長，產業技術和產品更新迭代快，要想有所突破，絕非一夕之功。倘若忽視產業發展規律，盲目跟風追熱，什麼熱門就干什麼，不顧實際地推動戰略性新興產業和未來產業發展，只會欲速則不達，導致新的重復建設、產能過剩等問題，對地方經濟社會發展產生消極影響。

文章說，一哄而上帶來的不僅是部分項目「爛尾」造成的資源浪費，還會導致優質資源分散錯配，抬高人工、原材料等產業生產要素價格，形成主體分散和布局分散等行業亂象。我們在這方面是有過教訓的，當引以為鑑。在鞏固和增強經濟回升向好態勢的重要階段，更不能犯方向性錯誤，貽誤發展時機。

文章提到，在推動新質生產力發展過程中，各地要掌握好穩中求進的時、度、效，強化頂層設計，統籌布局規劃，加強分類指導，持續提升具體執行政策和措施的針對性、準確性，確保人員、資金等生產要素有效集中到關鍵領域、重點方向，才能抓住新一輪科技革命與產業變革的機遇，完善現代化產業體系，提升中國在激烈國際競爭中的核心競爭力。

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責任編輯：尹航

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