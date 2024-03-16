▲ 5萬一瓶「聽花酒」 聲稱含高科技涼味劑 央視315大起底

3月15日是內地的消費者權益日，央視曝光賣5萬多元人民幣一瓶的「聽花酒」國際專利未被認定，「高科技」涼味劑是常見薄荷提取物。聽花酒其後發布聲明稱，第一時間成立專項小組，全面展開檢查與整改工作。

電商平台上已搜不到任何聽花酒相關產品

央視3·15晚會曝光賣5萬多元人民幣一瓶的「聽花酒」國際專利未被認定，「高科技」涼味劑是常見薄荷提取物。在節目播出後，聽花酒的微信公眾號已被停止使用，原因是「存在過度營銷、騷擾用戶行為」。此外，在多個電商平台上，已搜不到任何聽花酒相關產品。

據聽花酒官網自稱，該品牌第三位聯席首席科學家，就是上市公司青海春天的總經理、董事長張雪峰，也被稱為是「聽花酒總設計師」。

聽花酒官網自我介紹稱：「張雪峰，中國自主創新領軍人物，獲得由聯合國大會主席簽發的『國際健康成就獎』，冬蟲夏草高效利用技術與極草產品發明人，冬蟲夏草人工撫育和野外增產方案解決者，聽花酒總設計師。」

該網頁還介紹：「張雪峰帶領聽花酒研發團隊，創立『雙激活』健康釀酒理論，創建定向成分編輯工藝對老酒進行再釀造，實現中國白酒風味口感升級和飲用價值的創新。」

針對被央視3·15晚會點名，聽花酒發布聲明稱，高度重視央視3·15中報道中提及的問題，並於第一時間成立專項小組，全面展開檢查與整改工作。聽花酒表示，工作人員向客戶介紹產品時，提及了聽花酒健康功能和客戶案例，而在食品酒類推廣時介紹健康功能是法律所禁止的，這種行為是錯誤的，已連夜召集市場銷售人員，規范用語，嚴格要求在產品推廣時遵守法律法規。

聲明中指出，「關於央視3·15報道的聽花酒《酒精和涼味劑的組合物在調節性功能、保護心腦血管系統、促進肝細胞再生、抗腫瘤、提高免疫及睡眠質量上的用途》國際專利申請，是一項用途發明專利，目前處於國際公布階段，我司從未將此項專利申請用於廣告宣傳。」

責任編輯：尹航

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