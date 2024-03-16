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金融數據公佈後 人行媒體稱業內預期融資成本有下降空間

經濟脈搏 16:34 2024/03/16

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人行昨日公布的2月金融數據整體偏弱。人行主管媒體《金融時報》今日刊文稱，市場普遍認為步融資成本仍有下降空間。

文章說，從融資成本角度看，當前各項數據均處於歷史低位。其中，2月份新發企業貸款加權平均利率為3.76%，比上月低1個基點，比上年同期低11個基點；新發個人住房貸款利率為3.86%，比上月低8個基點，比上年同期低36個基點。

近段時間，在物價水平較低的背景下，實際利率問題受到高度關注。實際利率一般用名義利率減去通貨膨脹率表示，表面看起來概念比較簡單。但不少專家表示，實際利率具體計算時需要考慮很多方面，不能孤立看待實際利率絕對水平。

根據「黃金法則」，實際利率應與實際經濟增速大體相當。以此為標準來反觀中國實際貸款利率水平可知，如以貸款利率減GDP平減指數衡量，2023年中國實際利率為4.7%，與近10年的平均水平基本相當，低於5.2%的經濟增速；微觀層面，數據顯示，2023年企業貸款利率為3.88%，低於規模以上工業企業ROA4.9%，這意味著企業通過貸款擴大資產所獲得的收益超過利息成本，總體上企業融資條件適宜的。

文章說，對於下一步融資成本，市場普遍認為，仍有下降空間。目前市場預計年內美聯儲大概率降息，發達經濟體貨幣政策轉向客觀上有利於拓寬中國貨幣政策空間；此外，規范、降低貸款、發債等中介環節收費，也有助於降低實體融資成本。

內地首兩月社融增量8.06萬億元 按年少1.1萬億元

責任編輯：尹航

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