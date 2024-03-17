看泰勒絲演唱會被批不愛國 國乒一哥樊振東：音樂無國界 

乒乓球世界冠軍樊振東日前捲入風波，他在參加世界乒聯（WTT）新加坡賽事期間去看泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會，被部分網民批不愛國。樊振東今日發布看演唱會的vlog回應稱，音樂無國界；賽場外自己只是個普通青年，有正常的愛好。

樊振東今日在微博發布視頻並配文稱，賽前私下分享給少數人的視頻被意外洩露，對隨之而來的一系列認可惡意帶節奏、不分場合官方化等事件，他深表遺憾。為還原事實終止流言，他本人發布視頻。他指自己是自費收二手票，在開賽前兩天忙碌的工作之余擠出三小時去看演唱會。

他說，音樂無國界，傑出的音樂家如泰勒絲帶給大家的是治愈和自信，希望能有更多人敞開心胸感受這種魅力。「賽場上我是國家培養的運動員，為國爭光的本職十幾年來不曾懈怠；賽場外有限的私人時間我只是個普通青年，有自己的正常愛好和人際關係，也會繼續在遵紀守法的前提下做真實的自己。」

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風波起因是樊振東在社交媒體上發布了一張與泰勒絲的合照。有些網友對他的行為表示贊賞和支持，認為這是一個乒乓球運動員自由選擇的權利。然而，更多的人則對他的決定表示憤怒和不滿，「一個中國的乒乓球冠軍居然去看泰勒絲的演唱會，簡直太丟人了！」這是許多憤怒網友的共同觀點。他們認為：樊振東作為一名頂級運動員，應該為國家爭光，保持高度的愛國精神，為什麼他會選擇與國外歌手一起度過寶貴的休息時間。

在世界乒聯新加坡大滿貫賽事上，樊振東在男單次圈止步，不敵18歲師弟林詩棟，無緣16強。輸球後有網友稱，「精力都花在演唱會了」、「林詩棟可沒看演唱會，努力訓練的人不贏誰贏」。

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責任編輯：尹航

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