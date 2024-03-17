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大灣區 | 前海新版外資獎勵辦法 單個企業每年最高獎3000萬

經濟脈搏 16:11 2024/03/17

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深圳的前海管理局日前印發《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局外資獎勵辦法》（下稱《外資獎勵辦法》），針對在前海合作區內實際經營的外商投資企業，將按照上一年度在前海新增實際使用外資情況給予相應外資獎勵，單個企業每年最高獎勵3000萬元。

根據《外資獎勵辦法》，外資企業上一年度需在前海新增實際使用外資不少於500萬美元，即可享受外資獎勵。其中，金融業新增不少於500萬美元，按年度實際使用外資金額的1%予以獎勵。非金融業新增不少於500萬美元，按年度實際使用外資金額的1%予以獎勵；新增不少於3000萬美元，按年度實際使用外資金額的1.5%予以獎勵。單個企業每年享受的外資獎勵金額最高不超過3000萬元人民幣。

該辦法自2024年3月25日起實施，有效期3年。此前，前海對外商投資企業按年度實際使用外資金額統一給予1%獎勵。《外資獎勵辦法》對非金融類新增不少於3000萬美元，按年度實際使用外資金額的1.5%予以獎勵，獎勵比例較先前增加0.5個百分點。

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責任編輯：尹航

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