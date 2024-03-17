河北3初中生殺同學埋屍被刑拘 家屬懷疑有幫兇

▲ 埋屍現場（左）及死者的學生證（右）。

河北邯鄲3名初中生殺害同學再掩埋屍體一案轟動全國，3人雖已落網，但死者家屬周日（17日）與律師進行挖坑測試，懷疑案中有人幫忙埋屍。

涉案的3名初中生上周放學後把死者騙到一個廢棄菜園，用鐵鍬將後者痛毆致死後就地掩埋，轉走死者手機支付軟件中的餘額，並在行凶翌日若無其事地回校上課。家屬聯絡不上死者，遂報警求助。公安及後在菜園找到死者遺體，並憑手機轉帳紀錄追查，拘捕3人，處刑事拘留。據指死者生前長期遭受校園霸凌。

死者父親周日與律師律師團隊，進行挖坑測試，發生即使是成年人，不間斷地挖6個小時也只能挖出1米多深的坑，不明白3名未成年的學生怎麽辦到。

未成年人犯罪不可判死

內地2020年修訂刑法，即使未滿14歲，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾者，可追究刑責，但仍不得適用死刑。

央視17日發表評論文章指，當前刑法對未成年人惡性犯罪追究刑責的規定是十分機械的，14歲到16歲負何種責任，12歲到14歲負何種責任，固然可以通過明確規定規避將未成年人輕易入罪的問題，但忽略了人與人之間的差異性，就像用身高去決定兒童可以享受到何種乘車優惠一樣，不利於公平正義。

律師建議父母同樣受刑

政法大學羅翔教授在個人社交網站上表示，法律從來不可能解決所有的社會問題，它本身就是無可奈何的他律。對於孩子而言，最重要的是要培養對人對己的尊重。但是法律能做到的就是對於犯下彌天重罪的孩子，依然要進行必要的懲罰，只有懲罰才能帶來改造的效果，讓人知罪悔罪。

青少年心理專家李玫瑾則表示，3人既然因為未成年的年齡規定不能承擔全部的刑事責任，那麽，可考慮按同罪刑期重罰其父母，以法令判決其父母以相等刑期為年限，期間每筆收入都要扣除相應收入作為對被害家庭、被害父母養老的賠償。

責任編輯：陳建錫