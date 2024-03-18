一二線城市樓市冷熱不均 整體「小陽春」熱度不及預期

3月正值傳統樓市「小陽春」，但熱度不如往年強烈，冷熱不均的特點也分外鮮明。分析人士預計，今年樓市整體「小陽春」的熱度不及預期，如果活躍度進一步提升，疊加政策端持續優化調整和落實，部分核心城市「小陽春」行情仍值得期待。

一線城市各個項目冷熱不均

在一線城市，網紅盤已逐漸熱鬧起來。以一線城市中住房限購政策最為寬松的廣州為例，天河區網紅項目和樾府的一套樣板房內，有兩組銷售人員正給客戶介紹房源。銷售人員說，今年2月該項目銷售額達3.9億元，來訪外地客戶佔比11%。北京豐台區的中建星光裡項目也有人頭攢動的景象。銷售人員稱，春節過後，到訪看房明顯增多，較年前已翻倍，不少房源已售罄。

但這並不是市場全貌，冷熱不均才是對今年一線城市樓市「小陽春」更為客觀的描述，熱的是網紅盤、二手房，冷的是價格和非核心項目。

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在上海，浦東金橋中環附近某新盤項目均價8.2萬元/平方米，售樓處的沙盤前和樣板間中客流稀少，該項目今年1月推出的三期產品去化率僅約為50%。一位地產分析人士說，該項目的認購和去化情況其實已好於不少同期新盤，其他一些新盤認購率50%都沒達到，考慮到最後棄號等，去化情況估計更不理想。

中原地產的數據顯示，3月4日至3月10日上海市新建商品住宅成交面積4.66萬平方米，按月減45%。

二線城市樓價降價普遍

二線城市方面，春節後，杭州新房市場出現了在當下難得一見的量價齊漲。克而瑞數據顯示，在第9周（2月26日至3月3日），全市共成交商品住宅按月增149%；成交均價按月漲4%。值得一提是，杭州在3月14日宣布二手房全面取消限購，成為兩會後率先落實「調控自主權」的熱點城市。

降價是更普遍的情況。安徽合肥的一名置業顧問告訴記者，「現在這個市場，沒優惠怎麼賣得動？我們附近的樓盤大部分在九折左右，有些甚至在九折以下。」

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惠譽博華工商企業部高級分析師王興萍說，一線城市和部分核心城市房地產市場在諸多利好政策加持下，春節假期結束後熱度明顯回升，二手房與部分新房樓盤成交量連續反彈，但大多數二三線城市樓市表現依然不溫不火，預計整體市場的「小陽春」將明顯遜色於往年。

王興萍說，目前一線城市仍保留或部分保留限購政策，公積金與商業貸款首付比例與貸款利率等在全國范圍仍較高，未來仍具備充足的政策儲備。

中指研究院市場研究總監陳文靜預計，隨著優質樓盤逐漸入市，3月中下旬新房市場活躍度亦存在回升預期，疊加政策端在持續優化調整和落實，部分核心城市「小陽春」行情仍值得期待。

責任編輯：尹航

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