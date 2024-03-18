▲ 內地首兩月經濟數據全面超預期 消費按年增5.5%

國家統計局公佈的最新經濟數據顯示，今年首兩月中國經濟全面優預期增長。社會消費品零售總額按年增長5.5%，高於路預期的5.2%；全國固定資產投資（不含農戶）按年增長4.2%，高於預期的3.2%。全國規上工業增加值按年增長7%，增幅為兩年最高水平，大幅優於預期的5%。

首兩月消費按年增5.5%

消費方面，1至2月，社會消費品零售總額按年增長5.5%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額增長5.5%；鄉村消費品零售額增長5.8%。按消費類型分，商品零售增長4.6%；餐飲收入增長12.5%。全國網上零售額按年增長15.3%。其中，實物商品網上零售額增長14.4%，佔社會消費品零售總額的比重為22.4%。1至2月，服務零售額按年增長12.3%。按月看，2月份社會消費品零售總額比上月增長0.03%。

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固投方面，1至2月，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長4.2%，比上年全年加快1.2個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資按年增長8.9%。分領域看，基礎設施投資按年增長6.3%，製造業投資增長9.4%，房地產開發投資下降9.0%。全國新建商品房銷售面積按年下降20.5%；新建商品房銷售額下降29.3%。分產業看，第一產業投資按年下降5.7%，第二產業投資增長11.9%，第三產業投資增長1.2%。民間投資增長0.4%；扣除房地產開發投資，民間投資增長7.6%。按月看，2月份固定資產投資（不含農戶）比上月增長0.88%。

全國規上工業增加值按年增7%

另外，工業方面，1至2月，全國規模以上工業增加值按年增長7%，比上年12月份加快0.2個百分點。分產品看，3D打印設備、充電樁、電子元件產品產量按年分別增長49.5%、41.8%、41.5%。按月看，2月份規模以上工業增加值比上月增長0.56%。

國家統計局表示，總的來看，1至2月，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。

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下階段要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，加大宏觀調控力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

責任編輯：尹航

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