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內地首兩月房地產開發投資跌9% 商品房銷售額跌三成

經濟脈搏 10:25 2024/03/18

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內地房地產開發投資續跌。

內地首兩月房地產開發投資11842億元（人民幣，下同），按年下跌9%，新建商品房銷售面積、金額分別錄得約兩成及三成的跌幅。

房企房屋施工面積666902萬平方米，下跌11%。其中，住宅施工面積466636萬平方米，下跌11.4%。房屋新開工面積9429萬平方米，下跌29.7%。其中，住宅新開工面積6796萬平方米，下跌30.6%。房屋竣工面積10395萬平方米，下跌20.2%。其中，住宅竣工面積7694萬平方米，下降20.2%。

新建商品房銷售面積11369萬平方米，下跌20.5%，住宅銷售面積下跌24.8%。新建商品房銷售額10566億元，下跌29.3%，住宅銷售額下跌32.7%。

截至2月底，商品房待售面積75969萬平方米，增長15.9%。其中，住宅待售面積增長23.8%。

另外，房企到位資金16193億元，下跌24.1%。其中，國內貸款3144億元，下跌10.3%；利用外資5億元，增長7.4%；自籌資金5374億元，下跌15.2%；定金及預收款4630億元，下跌34.8%；個人按揭貸款2214億元，下跌36.6%。

2月房地產開發景氣指數（國房景氣指數）跌至92.13，繼續走低。

責任編輯：陳建錫

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