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製造業會否供過於求？國統局：要防止無效投資

經濟脈搏 11:14 2024/03/18

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隨著內地製造業投資增長，外界憂慮供應超出需求。國家統計局表示，當前階段製造業投資擴大有利於推動現代化產業體系建設，也有利於加快發展新質生產力，但要統籌利用好各類資金，防止低效、無效投資。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，當前，中國製造業正處在從數量擴張向質量提高的重要關口期。推動製造業加速向高端邁進，是實現高質量發展的戰略選擇。從當前的情況看，加快傳統產業的改造升級，培育壯大戰略性新興產業，謀劃布局未來產業，都需進一步加大創新投入。

她說，1至2月份製造業投資按年增長9.4%，增速比去年全年提高2.9個百分點，拉動投資增長2.2個百分點，呈現加快增長態勢。其中，裝備製造業投資按年增長14.3%，高技術製造業投資增長10%，都快於整體製造業的投資增速。

內地首兩月經濟數據全面超預期 消費按年增5.5%

從產能利用率情況看，目前官方掌握的是2023全年的產能利用率，上年全年製造業產能利用率是75.3%，比全部工業產能利用率高0.2個百分點，其中四季度是76%，比上年同期提高0.2個百分點。從總體上看，目前產能利用率處於較高水平。目前這個階段，製造業投資擴大有利於推動現代化產業體系建設，也有利於加快發展新質生產力，當然也要統籌利用好各類資金，防止低效、無效投資。

中國今年政府工作報告將「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」列在工作任務首位。有觀點指，中國打算大幅提升製造能力，以應對經濟放緩，實現更多增長，製造更多就業機會，這樣會有過剩產能。

官媒：發展新質生產力要防一哄而上 這方面已有教訓

責任編輯：尹航

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